«Снотворное на тарелке». Врач предупредила о продуктах, мешающих засыпанию

Качество ночного сна напрямую зависит от того, что мы едим вечером, причем корень проблем зачастую кроется не в переедании, а в самом составе блюд. Некоторые продукты возбуждают нервную систему или заставляют желудочно-кишечный тракт трудиться сверх нормы, из-за чего процесс засыпания затягивается. Об этом «Газете.Ru» рассказала Оксана Михалева — врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук.

«В первую очередь перед сном стоит отказаться от продуктов, содержащих кофеин. Многие вспоминают только про кофе, однако достаточно большое его количество содержится также в крепком чае и шоколаде. Поэтому, если есть склонность к трудностям с засыпанием, эти продукты лучше не употреблять вечером», — предупредила специалист.

Помимо кофеина, серьезным врагом здорового сна врач назвала тяжелую жирную пищу: фастфуд, жареные блюда, жирные сорта мяса, а также различные соусы.

«Такая еда переваривается значительно дольше, поэтому желудочно-кишечный тракт продолжает активно работать в то время, когда организм уже должен готовиться ко сну. Кроме того, после жирной пищи нередко появляются тяжесть в желудке, дискомфорт или изжога, что также ухудшает качество ночного отдыха», — пояснила Михалева.

Не лучшим вариантом для вечернего приема пищи диетолог сочла и избыточное количество белковых продуктов.

«Избыточное содержание белка в вечернем приеме пищи тоже увеличивает нагрузку на пищеварительную систему. Это может сопровождаться ощущением тяжести и препятствовать быстрому засыпанию», — добавила врач.

Михалева рекомендовала продумывать ужин заранее и устраивать его не позже чем за 2–3 часа до того, как лечь в постель. При позднем перекусе активное пищеварение и выработка гормонов, регулирующих обмен веществ (в частности инсулина и глюкагоноподобного пептида), способны нарушить естественные механизмы подготовки организма ко сну.

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