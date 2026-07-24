Инженеры и медики возглавили рейтинг роста зарплат в России

Аналитики сервиса SuperJob подготовили для РИА Новости данные о динамике зарплатных предложений в России. Сравнение проводилось по состоянию на начало июля текущего года и аналогичный период прошлого года.

Согласно исследованию, наибольший годовой прирост зафиксирован у инженерно-технических работников в промышленности – плюс 10,5%. Вторую строчку заняли медработники коммерческих клиник с показателем 10,2%. Замыкает тройку лидеров ритейл, где зарплаты выросли на 9,6%.

Самую скромную динамику демонстрируют строительные рабочие – их доходы за год увеличились лишь на 2,2%. Ниже уровня официальной инфляции (6%) оказались также изменения в IT-сфере (+4,1%) и маркетинге (+4,9%).

В промышленности рост коснулся всех инженерных должностей. Наиболее заметно прибавили специалисты по автоматизированным системам управления техпроцессами – их зарплатные предложения выросли на 27 тысяч рублей (+17,6%). Технологи получили прибавку в 18 тысяч рублей (+15,4%). В коммерческой медицине рекордсменами стали кардиологи (+23 тысячи рублей, или 17,7%) и неврологи (+20 тысяч рублей, или 13,8%).

Что касается краткосрочной динамики (май – июль 2026 года), здесь впереди оказались производственные рабочие: их зарплаты прибавили 1,9%. Медики показали рост 1,8%, транспортники и HR-специалисты – по 1,7%. В IT и маркетинге прирост был минимальным (0,5% и 0,6% соответственно). Единственная сфера с отрицательной динамикой – строительство: предложения для рабочих там снизились на 1,2%.

Ранее сообщалось о том, что 40% россиян отказались от «серых» зарплат.