«Две столицы пенсионного благополучия». На Чукотке и в НАО работающие пенсионеры получают почти вдвое выше среднего

В двух российских регионах средний размер пенсии трудоустроенных граждан превышает 35 тысяч рублей. К таким выводам пришли специалисты, проанализировав данные Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости .

Как следует из предоставленной ведомством информации, в июне 2026 года работающие пенсионеры Чукотского автономного округа получали в среднем 39 449 рублей. Для жителей Ненецкого автономного округа средняя начисленная пенсия в тот же период составила 35 913 рублей.

Общероссийский показатель средней пенсии для работающих граждан в июне 2026 года зафиксирован на отметке 23 737 рублей. В июне прошлого года, 2025-го, эта цифра равнялась 21 114 рублям.

Ранее сообщалось о том, что средняя пенсия работающих россиян достигла 23,7 тысячи рублей.