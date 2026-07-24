«Небо пылает». Над Ленобластью сбито уже 33 беспилотника
Дрозденко: над Ленинградской областью сбили 33 беспилотника
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил об увеличении числа сбитых беспилотников над регионом до 33.
«Над территорией Ленинградской области сбито 33 БПЛА. Боевая работа продолжается», - написал он.
Боевая работа продолжается.
Позднее Дрозденко обновил данные, проинформировав, что количество пораженных дронов достигло 50.
Ранее эксперт Дорофеев заявил, что логистическим объектам нужна защита от дронов.