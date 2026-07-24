«Образцовое, допустимое, недопустимое». Как будут оценивать поведение школьников?

С 1 сентября 2026 года в общеобразовательных учреждениях всех субъектов РФ стартует система оценивания поведения учеников. Как сообщила РИА Новости Марина Конева, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания и эксперт Минпросвещения России, нововведение коснется школьников со 2-го по 8-й класс включительно.

В течение 2025/26 учебного года проходила апробация этого механизма среди учащихся 1-8 классов. По словам Конева, по итогам пилотного периода наиболее эффективной признана трехуровневая шкала, включающая градации «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» поведение.

«С 1 сентября в отдельных школах всех регионов страны вводят оценивание поведения обучающихся. Оно предполагается для обучающихся со второго по восьмой классы. По итогам апробации 2025-2026 учебного года наиболее результативной и приемлемой определена трехуровневая модель оценки поведения: “образцовое”, “допустимое” и “недопустимое”», — цитирует агентство представителя Минпросвещения.

Итоговую оценку будет выставлять классный руководитель. При этом учитываются мнения других педагогов, работающих в классе, а также социального педагога, психолога, дефектолога и советника директора по воспитательной работе.

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