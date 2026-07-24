«Билеты за чужой счет». Депутат Говырин рассказал, кому государство оплатит дорогу к морю

В период отпусков некоторые категории граждан РФ могут рассчитывать на льготы при оплате проезда. Подробности в беседе с RT раскрыл член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Парламентарий напомнил, что Трудовой кодекс гарантирует работникам Крайнего Севера и приравненных к нему местностей компенсацию стоимости проезда и провоза багажа по территории России с периодичностью раз в два года. Аналогичное право на компенсацию через Социальный фонд России имеют неработающие пенсионеры из указанных регионов.

«Например, работникам Крайнего Севера и приравненных местностей Трудовой кодекс России гарантирует оплату проезда и багажа по России один раз в два года. Неработающим пенсионерам этих территорий такую же компенсацию через Социальный фонд России дает законодательство», — сказал депутат.

Говырин также обратил внимание на льготы для сотрудников правоохранительных органов. Им и одному из членов семьи один раз в год оплачивают дорогу к месту проведения отпуска и обратно. По аналогичной схеме компенсируют проезд работникам ФСИН, пожарным, таможенникам и судебным приставам.

Ранее сообщалось о том, что отпуск до 56 дней положен педагогам и инвалидам.