«Стены помнят все». Сотрудников детсада заключили под стражу за издевательства над детьми

Утром 23 июля сотрудники детского сада № 35 города Сочи были задержаны правоохранителями. Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Суд, изучив представленные материалы, принял решение удовлетворить ходатайство следствия. Срок содержания под стражей установлен на два месяца – до 23 сентября текущего года включительно», – цитирует пресс-служба судебного ведомства.

Во вторник полиция Сочи сообщила, что к ним поступили обращения от матерей воспитанников, которые пожаловались на физическое насилие и словесные оскорбления детей в этом садике.

Ранее некоторые телеграм-каналы распространили информацию, что педагоги учреждения, где в том числе занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья, якобы применяли побои и унижали личность воспитанников. По факту происшествия следователи инициировали уголовное производство.

Ранее сообщалось о том, в семейном кластере «МЫС» Одинцовского округа построят детский сад.