«Ингредиентов много — покупка долой». Почти 2/3 россиян готовы вернуть товар на полку из-за страха «химии»

Совместное исследование Роскачества и сервиса доставки «Самокат» (ООО «Умный ритейл») выявило ключевой критерий выбора продуктов питания среди граждан РФ. Как следует из полученных данных, для большинства соотечественников решающим фактором служит состав товара – об этом заявили 56% респондентов. В свою очередь, срок годности оказался на втором месте по значимости: его приоритетным назвали лишь 24% участников опроса, сообщает «Газета.ру» .

Натуральность ингредиентов волнует 8% покупателей, содержание белка – 5%, калорийность – 3%, а доля сахара – всего 2%. При этом 3% респондентов признались, что вовсе не изучают информацию на этикетке, как отмечается в материале.

Различные маркировки и заявляющие надписи на упаковке тоже заметно влияют на доверие потребителей. Почти половина опрошенных (46%) чаще отдают предпочтение продуктам с пометкой «натуральный состав». Еще 31% ориентируются на указание «без консервантов», 29% – на отсутствие искусственных красителей. Маркировка «без сахара» важна для 22%, а информация о высоком белке – для 14% участников. В то же время 28% респондентов, согласно официальному релизу, заявили, что не обращают внимания на подобные обозначения.

Несмотря на растущий интерес к товарам с отметкой «высокое содержание белка», большинство россиян предпочитает получать этот нутриент из привычных продуктов повседневного рациона. Главными источниками белка участники назвали яйца (65%), мясо птицы (курица и индейка) – 63%, а также творог и иную молочную продукцию (62%). Кроме того, белок добирают из рыбы и морепродуктов (35%), орехов и семечек (26%), говядины и свинины (24%), бобовых (23%). Протеиновые коктейли и батончики выбирают 13% опрошенных, а специализированные белковые продукты – 10%, следует из текста опубликованного документа.

Эту тенденцию подтверждает внутренняя аналитика «Самоката». За последний год заметно вырос спрос на классические источники белка. Продажи мягкого творога увеличились на 54%, традиционного – на 39%, зерненого – на 30%. Реализация твердых сыров прибавила 63%, а сыров в нарезке – 37%. Среди мясных позиций покупатели стали чаще брать крупнокусковую говядину (+35%) и продукцию из индейки: заказы фарша выросли на 53%, стейков – на 29%, филе – на 28%, по его словам.

Помимо полезных характеристик, покупателей интересует отсутствие компонентов, вызывающих настороженность. Так, 62% россиян готовы отказаться от покупки, если в перечне ингредиентов слишком много непонятных наименований. Для 51% поводом не приобретать товар становится чрезмерно длинный список добавленных элементов, для 48% – наличие пальмового масла. Еще треть участников опроса настораживают искусственные красители (33%), высокое содержание жира (32%), а также консерванты и ингредиенты с индексом «Е» – по 26%.

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