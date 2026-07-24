В «Зените» пожаловались на неудобный календарь на старте сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью клубной пресс-службе отметил, что у команды на старте сезона получился неудобный график: петербуржцам предстоит сыграть три матча подряд на выезде.

Игра за Суперкубок России со «Спартаком» прошла 18 июля в Нижнем Новгороде. 25 июля в первом туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Акроном» в Самаре, а 2 августа встретится в гостях с «Оренбургом».

«Конечно, это не очень хорошо. И матч за Суперкубок выездной, и затем два выездных матча чемпионата. По сути, у нас три игры выездных, с которых мы начинаем сезон. Конечно, это непросто, но что делать… Ничего не сделаешь», — сказал Семак.

Отметим, что следующие три игры «Зенит» проведет дома — в Кубке России с «Балтикой», в РПЛ с «Родиной» и «Динамо».

Ранее портал «Подмосковье сегодня» выделил главные интриги РПЛ, новый сезон которой стартует 24 июля.