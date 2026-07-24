«Дочка на дереве, я ору — только так и спаслись»». Стадо агрессивных кабаносвиней держит в страхе село Бисерово

В Афанасьевском районе Кировской области кабаносвиньи выходят на дороги, не реагируют на автомобили и заходят на частные участки.

Животных заметили в селе Бисерово, а также в деревнях Жарковы и Алешкины, сообщает телеграм-канал Baza. Кабаносвиньи беспрепятственно выходят на проезжую часть, игнорируя транспортные средства, и проникают на территорию частных домовладений.

В одном из недавних инцидентов стадо встретилось с грибником и его 12-летней дочерью. Чтобы избежать нападения, девочка забралась на дерево, а отец отгонял животных криками. Информации о пострадавших нет. Кроме того, жители сообщают, что животные разрывают грунт на кладбище, вытаптывают сельскохозяйственные посевы и уничтожают урожай.

По данным местных властей, поголовье содержится в вольере в деревне Нопины, однако ограждение регулярно повреждается, и стадо совершает побеги от владельца. В ходе ветеринарной проверки установлено, что часть особей не была поставлена хозяином на учет. Охотничьим хозяйствам выданы разрешения на отлов, однако собрать все стадо пока не удалось.

Ранее сообщалось о том, что стадо козлов атаковало станцию метро в Казани и помочилось у входа.