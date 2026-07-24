«Свадебный марш против ведомости». Суд защитил семьи от учета «добрачного» дохода супруга

Верховный суд РФ определил, что при назначении единого пособия на детей заработок супруга, полученный им до официального оформления брака, учитываться не должен. Соответствующий вывод закреплен в обзоре судебной практики за июль текущего года, сообщают «Известия» .

Данное решение базируется на нормах Семейного кодекса: членом семьи супруг становится исключительно с даты государственной регистрации брака, и его предыдущие доходы не могут влиять на критерии нуждаемости семьи. Поводом для рассмотрения вопроса послужила ситуация, когда женщине было отказано в пособии: Социальный фонд России включил в расчет среднедушевого дохода заработок мужчины за время до их свадьбы. В результате официальный доход семьи оказался выше прожиточного минимума.

Гражданам, уже получившим отказ по аналогичным основаниям, рекомендуется запросить у Соцфонда детализированный расчет выплаты и подать заявление на пересмотр решения. При повторном отказе спор может быть разрешен в судебном порядке или через прокуратуру. По предварительным оценкам экспертов, этот прецедент может ежегодно затрагивать интересы от 50 до 100 тысяч семей.

Ранее сообщалось о том, что более 97% семей оформили пособие онлайн через Госуслуги.