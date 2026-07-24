«Конверт вместо трудовой»: 40% россиян отказались от «серых» зарплат

Согласно данным опроса сервиса SuperJob, с которыми ознакомилась «Газета» , число принципиальных противников неофициальных зарплатных схем по-прежнему превышает число тех, кто на них согласен.

Доля респондентов, категорически отказывающихся от работы без полного официального оформления или с «серой» оплатой труда, составляет 40%. Готовность рассмотреть подобные варианты выразили 35% опрошенных. Еще каждый четвертый участник исследования затруднился с ответом. Для сравнения: в январе 2026 года соотношение было 42% к 33% соответственно.

Выражен гендерный разрыв в отношении к «зарплатам в конверте»: среди мужчин о готовности к таким схемам заявили 43%, тогда как среди женщин — лишь 29%.

Анализ по возрастным группам показывает, что молодежь до 35 лет соглашается на неофициальные выплаты несколько реже (34%), чем их более взрослые соотечественники (37%).

Уровень образования также влияет на лояльность: 36% обладателей высшего образования допускают для себя «серую» зарплату, среди выпускников средних профессиональных учебных заведений таких 33%.

Зафиксирована и зависимость от дохода: чем выше ежемесячный заработок, тем легче респонденты относятся к неофициальным выплатам. Среди получающих до 100 тысяч рублей готовы к такой схеме 31%, а среди тех, чей доход превышает 150 тысяч, этот показатель достигает 43%.

Ранее сообщалось о том, что работодатели стали чаще искать пенсионеров на рабочие профессии.