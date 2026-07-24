«Московское время сдвинулось». Четыре рейса задержали в аэропорту Южно-Сахалинска

Авиакомпании изменили расписание рейсов в Южно-Сахалинске 24 июля

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Сегодня, 24 июля, в графике полетов аэропорта Южно-Сахалинска произошли изменения. Об этом сообщает astv.ru. Воздушная гавань продолжает работать штатно, однако по состоянию на 8:45 утра зафиксированы сдвиги в расписании авиарейсов, следующих из Москвы.

Время прибытия и отправления скорректировано по решению авиакомпаний. Среди задержанных бортов, ожидаемых из столицы:

  • рейс FV-6283 прибудет в 10:35 вместо запланированных 9:00;
  • рейс SU-1746 перенесен на 15:10 (ранее — 14:00).

Также сдвинуты вылеты из Южно-Сахалинска:

  • FV-6284 отправляется в 12:30 (было 11:30);
  • SU-1747 — в 17:40 вместо 16:00.

Ранее сообщалось о том, что между Омском и Сухумом запускают первый за 30 лет прямой авиарейс.

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