РПЛ раздала награды за прошлый сезон: Кордоба — лучший игрок, Семак — лучший тренер, Круговой — самый медийный футболист

Кордоба — лучший игрок и нападающий

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба второй год подряд был признан лучшим игроком сезона. В финальном голосовании колумбиец опередил одноклубников Эдуарда Сперцяна и Станислава Агкацева, Алексея Батракова («Локомотив»), армейцев Данила Кругового и Матвея Кисляка, Константина Тюкавина («Динамо»), Максима Глушенкова («Зенит»), Мингияна Бевеева («Балтика») и спартаковца Эсекьеля Барко.

В минувшем сезоне Кордоба стал лучшим бомбардиром РПЛ с 17 мячами. Кроме того, колумбиец завоевал приз в номинации «лучший нападающий».

Лучшие по амплуа

Фото: [ Станислав Агкацев и Эдуард Сперцян/ФК «Краснодар» ]

Лучшим голкипером признан Станислав Агкацев из «Краснодара» — второй год подряд. Он отыграл без замен все 30 матчей чемпионата, а в 13 из них оставил свои ворота сухими.

Игорь Дивеев, по ходу сезона выступавший за ЦСКА и «Зенит», назван лучшим защитником.

В концовке сезона «Краснодар» уступил лидерство «Зениту» и стал серебряным призером, но игроки «быков» превзошли всех по индивидуальным наградам. Лучшим полузащитником стал Эдуард Сперцян. Эта награда словно приросла к нему: за все четыре года, что существует премия, хавбек «Краснодара» неизменно выигрывал номинацию. Но в следующем сезоне у нее будет новый владелец — Сперцян отправился зарабатывать деньги в саудовском «Аль-Ахли».

Лучшим молодым футболистом сезона назван полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.

Воробьев забил самый красивый гол сезона

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

Автором лучшего гола сезона признан нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев. Гол-красавец состоялся в матче 12-го тура против ЦСКА (3:0). Форвард подобрал мяч у углового флажка и неожиданно пробил по воротам — мяч опустился за спиной у голкипера.

Лучший голевой пас отдал Данил Круговой в матче ЦСКА — «Пари НН» (2:0). На 82-й минуте полузащитник ассистировал Матвею Кисляку на второй гол, снявший вопрос о победителе.

Кроме того, Круговой удостоился специальной награды — самому медийному футболисту лиги.

Семак впервые признан лучшим тренером

Фото: [ ФК «Зенит» ]

Сергей Семак за восемь лет семь раз приводил «Зенит» к чемпионству. Осечка была лишь в сезоне 2024/25, когда петербуржцы уступили титул «Краснодару». Удивительно, но за четыре года существования премии Семак признан лучшим тренером впервые. До него приз получали Владимир Федотов (ЦСКА), Марцел Личка («Динамо») и Мурад Мусаев («Краснодар»).

Кроме того, на церемонии были вручены премии в области медиа, маркетинга и социальных проектов. Отметим, что лучшим комментатором сезона был признан Роман Нагучев, а лучшим журналистом/блогером его коллега по «Матч ТВ» Константин Генич.