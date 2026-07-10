Синоптики предупредили о грозах и сильном ветре 10 июля в Московском регионе

Жаркая погода сохранится в Московском регионе в пятницу, 10 июля, однако во второй половине дня местами ожидаются ливни, грозы и град. По данным Гидрометцентра России, при грозах возможно усиление ветра.

В Подмосковье днем воздух прогреется до +22…+27 градусов. Ночью температура понизится до +14.

В Москве днем столбики термометров покажут +25…+27 градусов, а в ночные часы ожидается около +17.

Ветер будет восточного направления со скоростью 6–11 м/с. При грозе его порывы местами могут достигать 15–20 м/с. Атмосферное давление составит 747–748 мм рт. ст.

До этого сообщалось, что воскресенье станет самым дождливым днем недели в Подмосковье.