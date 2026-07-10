В Южно-Сахалинске задержали мужчину, сорвавшего с прохожей золотой крестик

В Южно-Сахалинске сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в уличном грабеже. По версии следствия, он среди бела дня сорвал с прохожей золотой крестик с бриллиантом, а затем попытался избавиться от похищенного, сдав украшение в ломбард, пишет АСТВ.ру .

Инцидент произошел в Южно-Сахалинске возле одного из пешеходных переходов. По информации УМВД России по Сахалинской области, 37-летний местный житель во время прогулки заметил женщину, на шее которой была золотая цепочка с крестиком.

Как считают следователи, мужчина решил похитить украшение и дождался, пока женщина остановится перед переходом. Воспользовавшись моментом, он подбежал к потерпевшей и рывком сорвал ювелирное изделие.

Женщина попыталась удержать цепочку, однако злоумышленнику удалось завладеть золотым крестиком с бриллиантом. После этого он скрылся с места происшествия.

Позже подозреваемый сдал похищенное украшение в ломбард. Однако сотрудники полиции установили его личность, задержали мужчину и изъяли ювелирное изделие. После проведения необходимых процессуальных действий крестик вернули законной владелице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства преступления устанавливаются следствием.

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