Психолог объяснил, почему полезно засыпать в объятиях партнера

Психолог Альфредо Родригес Муньос рассказал, что засыпание в объятиях партнера может благоприятно влиять на эмоциональное состояние. Об этом специалист сообщил в беседе с изданием Hola, передает Лента.ру .

По словам эксперта, физический контакт перед сном помогает расслабиться, усиливает чувство защищенности и облегчает переход от бодрствования к отдыху. Именно поэтому многим людям легче заснуть, когда рядом находится близкий человек.

При этом психолог подчеркнул, что процесс засыпания и сам сон — разные состояния. По мере наступления глубокого сна организм начинает отдавать предпочтение комфорту: телу требуется больше свободы движений, подходящая температура и удобная поза. Поэтому многие пары засыпают в объятиях, но к утру оказываются на разных сторонах кровати.

Муньос отметил, что для поддержания близости необязательно проводить всю ночь в обнимку. По его словам, даже несколько минут прикосновений перед сном способны принести эмоциональную пользу и укрепить чувство взаимной привязанности.

Отдельное внимание специалист уделил летнему периоду. В жаркую погоду он рекомендует поддерживать прохладную температуру в спальне, использовать легкое постельное белье и оставлять больше пространства между партнерами, чтобы избежать перегрева и улучшить качество сна.

Кроме того, психолог прокомментировал распространенное мнение о сне в разных кроватях. Он отметил, что такой вариант не всегда свидетельствует о проблемах в отношениях. В некоторых случаях раздельный сон может быть наиболее комфортным решением — например, если один из партнеров сильно храпит, работает по сменному графику или отличается повышенной чувствительностью к любым помехам во время отдыха.

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