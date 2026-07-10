Финансовый эксперт объяснил, как выбрать отпуск без потери дохода

Наиболее выгодными месяцами для ежегодного оплачиваемого отпуска в 2026 году станут июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. Об этом в беседе с « Газетой.Ru » рассказал руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель.

По словам эксперта, размер отпускных рассчитывается исходя из среднего дневного заработка сотрудника за последние 12 месяцев. При этом заработная плата за фактически отработанные дни зависит от количества рабочих дней в конкретном месяце.

Модель пояснил, что чем больше рабочих дней приходится на месяц, тем выгоднее оформлять отпуск именно в этот период, поскольку в таком случае сотрудник теряет меньше в доходах.

Эксперт напомнил, что минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. Если работник не использовал все положенные дни отдыха, они не аннулируются. При увольнении за неиспользованный отпуск выплачивается денежная компенсация.

Он также отметил, что отпуск можно разделить на несколько частей, однако одна из них должна составлять не менее 14 календарных дней подряд. Оставшиеся дни предоставляются по согласованию между работником и работодателем.

По словам Моделя, заменить денежной компенсацией можно только ту часть отпуска, которая превышает обязательные 28 календарных дней. При этом окончательное решение принимает работодатель, который вправе отказать в такой выплате.

Эксперт добавил, что право на ежегодный отпуск обычно возникает после шести месяцев непрерывной работы. Однако отдельные категории сотрудников могут воспользоваться этим правом раньше. К ним относятся беременные женщины перед отпуском по беременности и родам, несовершеннолетние работники, а также усыновители детей в возрасте до трех месяцев.

В случае если работодатель необоснованно отказывает в предоставлении отпуска, нарушает сроки выплаты отпускных или не выплачивает компенсацию за неиспользованные дни при увольнении, сотрудник вправе обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда, заключил эксперт.

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