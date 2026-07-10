Шведский форвард «Анахайма» побил финансовый рекорд Капризова

Нападающий «Анахайм Дакс» Лео Карлссон стал самым высокооплачиваемым хоккеистом мира. 21-летний швед в следующие пять лет будет зарабатывать по $18 млн в год. Прежний рекорд принадлежал россиянину Кириллу Капризову с его ежегодной зарплатой в $17 млн.

«Утки» не собирались такую зарплату одному из своих лидеров. Карлссон стал ограниченно свободным агентом, «Анахайм» собирался дать ему контракт с кэпхитом до $12 млн. Но «Филадельфия Флайерз» выставили оффершит, и «Дакс», Карлссон его подписал — как он признался позже, сложно было устоять, увидев такие цифры. Теперь «Дакс», чтобы сохранить ключевого игрока, нужно было повторить условия оффершита. Платежка калифорнийского клуба не была раздута, и «Анахайм» дал шведу рекордный контракт.

Лео Карлссон был выбран «Анхаймом» под общим вторым номером на драфте-2023 (первым ушел Коннор Бедард). За три года в составе клуба он провел 201 матч в регулярных чемпионатах и набрал 141 (61+80) очко. В минувшем сезоне на его счету было 67 (29+38) баллов.

Ранее клуб Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» объявил о завершении летней трансферной кампании.