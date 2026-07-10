Болельщик из Владивостока рассказал о поездке на ЧМ с российским флагом

Болельщик из Владивостока по имени Андрей рассказал региональному порталу VL.ru о своей поездке на чемпионат мира по футболу, который проходит в Северной Америке.

Упорному фанату успешно удалось преодолеть все логистические сложности. Визу он получил в генконсульстве США в Узбекистане, а добирался до Лос-Анджелеса через Пекин. Билеты на матч Андрей приобрел на официальном сайте ФИФА, но по стоимости, превышающей номинал — от $170 до $400.

Болельщик посетил несколько матчей и везде проносил с собой российский флаг.

«На российский флаг в США реагируют абсолютно нормально. Удивляются. В отличие от Евро-2024 пропускают без проблем на стадион», — рассказал Андрей.

Он отметил, что болельщики из разных стран с интересом реагировали на появление российского флага на стадионах и просили с ним сфотографироваться.

Андрей еще не подсчитывал, во сколько ему обошлась масштабная поездка. Но назвал отдельные цифры. Перелет в Америку и обратно получился достаточно бюджетным — 70 тыс. руб. На аренду машин для поездки между городами Штатов ушло примерно 65 тыс. руб. Недорогие мотели обходились в среднем в $70 за сутки, а на питание он тратил $25-35 в день.

Ранее на чемпионате мира стал известен первый полуфиналист — сборная Франции, обыгравшая Марокко.