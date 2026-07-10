Мбаппе рассказал о полученной травме: форвард был заменен в матче с Марокко

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своем состоянии после полученного повреждения в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу против Марокко (2:0).

Минут за 20 до конца Мбаппе, признанный лучшим игроком матча (гол плюс результативная передача на Усмана Дембеле), был заменен из-за травмы. Он самостоятельно покинул поле, позже его показывали на скамейке запасных с привязанным к распухшему голеностопу льдом.

Футболист сообщил RMC Sport, что получил удар по лодыжке, но с ним все в порядке. Он рассказал, что правильным было, чтобы оставшиеся минуты доиграл находящийся в оптимальном состоянии Жан-Филипп Матета.

На нынешнем турнире капитан сборной Франции забил восемь мячей и делит лидерство в споре бомбардиров с аргентинцем Лионелем Месси. Также на счету Мбаппе три голевые передачи.

В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем матча Испания — Бельгия.