В АТОР назвали среднюю стоимость отдыха на Черном море в июле

Стоимость десятидневного отдыха на Черноморском побережье Краснодарского края в июле 2026 года составляет в среднем от 50 до 60 тыс. рублей на одного туриста. Об этом ТАСС на форуме «Дикоросы» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, указанная сумма включает проживание в гостинице категории три–четыре звезды. Туристам предлагаются варианты как с завтраками, так и без питания.

Ломидзе отметила, что по сравнению с июлем прошлого года стоимость отдыха увеличилась примерно на 5%. При этом рост цен оказался значительно ниже ожидаемого.

По словам главы АТОР, традиционного сезонного подорожания на уровне около 25% в этом году не произошло из-за более низкого спроса в начале летнего сезона.

Эксперт пояснила, что в 2026 году активность туристов сместилась с июня на июль. Как внутренние, так и зарубежные поездки в начале лета пользовались меньшим спросом, чем ожидалось. Лишь к середине сезона россияне начали активнее планировать отпуск, что привело к оживлению рынка туристических услуг.

Ранее сообщалось, что нутрициолог ест в течение дня, чтобы засыпать за 5 минут без снотворных.