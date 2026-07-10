Беспилотники над Москвой и Ленинградской областью 10 июля 2026: последние новости

В ночь на 10 июля 2026 года российские регионы подверглись атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. На подлете к Москве силами ПВО уничтожены шесть БПЛА. В Ленинградской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Пострадавших и разрушений в обоих регионах не зафиксировано.

Москва и Московская область: 6 сбитых БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 10 июля силы ПВО Минобороны уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов, летевших к столице. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ленинградская область: объявлена опасность БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ночь на 10 июля объявил об опасности БПЛА в воздушном пространстве региона. Жителей предупредили о возможном понижении скорости мобильного интернета. По состоянию на утро жертв и разрушений не зафиксировано.