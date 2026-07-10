Семейная война в Мариинске: как наследница отсудила ключи от квартиры у собственной тети

В Мариинске разгорелся семейный конфликт вокруг наследственного имущества после смерти пожилой женщины, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, квартира, доставшаяся четырем внукам в равных долях, оказалась в центре противостояния. Одна из родственниц, взявшая на себя роль опекуна над двумя малолетними наследниками, решила действовать по-своему: она поменяла дверные замки и пустила в помещение квартирантов. Совершеннолетним племянницам заявила, что вход им запрещен. История оказалась в судебных документах Мариинского городского суда.

«Мать двух несовершеннолетних наследников самовольно сменила замки в квартире и сдала жилплощадь в аренду квартирантам. Через полгода после смерти бабушки одна из наследниц решила вселиться в квартиру, но родственница наотрез отказалась передавать дубликат ключей, сообщив, что не впустит своих племянниц в жилое помещение», — сообщил официальный представитель суда Алексей Бушуев.

По информации издания, 25-летняя девушка, лишенная доступа к своей законной собственности, обратилась в судебные органы. Ее родная сестра полностью поддержала иск, тогда как опекунша на судебные заседания не являлась.

В итоге суд обязал ответчицу не препятствовать истице в пользовании жилплощадью и передать дубликат ключей. Дальнейшее развитие событий — вопрос времени и возможных новых разбирательств, в том числе о полном выкупе долей.

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