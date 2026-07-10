Адвокат рассказал, по каким признакам воры выбирают пустующие квартиры

Квартирные воры нередко обращают внимание на внешние признаки, которые свидетельствуют о длительном отсутствии хозяев. Об этом в беседе с « Газетой.Ru » рассказал управляющий партнер коллегии адвокатов Никос Параскевов.

По словам эксперта, одним из наиболее очевидных сигналов для злоумышленников становятся переполненный почтовый ящик, а также скопившиеся у входной двери рекламные листовки и газеты. Такие детали могут указывать на то, что жильцы давно не появлялись дома.

Насторожить преступников также способны постоянно задернутые шторы, отсутствие света в вечернее время или, наоборот, регулярно включенное освещение в часы, когда хозяев обычно не бывает дома. Дополнительным признаком считается отсутствие реакции на звонки в домофон или стук в дверь.

Для частных домов, отметил Параскевов, существуют и другие косвенные признаки. Среди них — неухоженный участок, высокая трава, неубранный снег зимой, скопившийся мусор, а также отсутствие движения автомобиля, если он постоянно стоит во дворе.

Эксперт обратил внимание, что современные злоумышленники могут использовать и информацию из социальных сетей. Публикации о путешествии или длительном отъезде способны подсказать, что жилье осталось без присмотра.

Чтобы снизить вероятность кражи, адвокат рекомендует попросить родственников, друзей или соседей регулярно навещать квартиру или дом, забирать корреспонденцию, поддерживать порядок и создавать видимость присутствия хозяев.

Кроме того, повысить уровень безопасности помогут камеры видеонаблюдения, охранная сигнализация, надежные дверные замки, а также системы автоматического включения освещения в разное время суток. По словам Параскевова, такие меры способны отпугнуть злоумышленников и обеспечить более оперативное реагирование в случае попытки проникновения.

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