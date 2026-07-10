Рассрочка на квартиры: эксперт оценил последствия инициативы Минстроя

Законопроект Минстроя, регулирующий продажу жилья в рассрочку, способен изменить ценовую политику застройщиков и спровоцировать повышение стоимости квартир. Об этом в беседе с « Газетой.Ru » заявил экономист, эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина Олег Николаев.

Документ предусматривает, что стоимость квартиры при покупке в рассрочку не сможет превышать цену аналогичного объекта при единовременной оплате. Кроме того, предлагается ограничить размер штрафа за просрочку платежа — он не должен превышать 20% от суммы очередного взноса.

По мнению Николаева, требование о единой цене не соответствует рыночным механизмам. Эксперт считает, что в случае принятия закона девелоперы могут формально повысить стоимость жилья для всех покупателей, а тем, кто оплачивает покупку сразу, предоставлять персональные скидки. Такой подход, по его словам, позволит соблюсти нормы закона, но одновременно приведет к росту официальных цен на рынке недвижимости.

Экономист отметил, что сегодня рассрочка стала востребованной прежде всего среди покупателей, которые не могут оформить ипотечный кредит, но нуждаются в приобретении жилья.

По его словам, современная рассрочка отличается как от покупки квартиры на этапе строительства по договору долевого участия, так и от классической ипотеки, при которой финансирование обеспечивает банк. В нынешних условиях этот механизм стал альтернативой для тех, кто лишен возможности воспользоваться ипотечным кредитованием.

Николаев подчеркнул, что рынок действительно нуждается в понятных правилах регулирования, однако наиболее эффективной мерой поддержки покупателей, по его мнению, стало бы повышение доступности ипотеки за счет снижения процентных ставок, а не введение дополнительных ограничений для рассрочки.

Ранее девелоперы стали прогнозировать существенное сокращение спроса на новостройки в России.