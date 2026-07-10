Гастроэнтеролог развеял популярные мифы о пользе овощей и фруктов с огорода

Распространенное мнение о том, что домашний урожай всегда безопаснее и полезнее магазинного, не соответствует действительности. Об этом в беседе с « Газетой.Ru » рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

По словам специалиста, одной из главных проблем может стать избыточное содержание нитратов, если при выращивании овощей и зелени неправильно используются удобрения. В таком случае употребление продукции способно привести к отравлению или кислородному голоданию организма. Чтобы снизить риск, врач рекомендует контролировать состояние почвы, а перед употреблением тщательно промывать овощи и зелень, при необходимости предварительно замачивая их в подсоленной воде.

Еще одно распространенное заблуждение связано с отсутствием пестицидов на домашних участках. Белоусов отметил, что химические вещества могут попасть на огород с соседних территорий, например, после обработки гербицидами. По этой причине он советует тщательно мыть овощи, а при возможности очищать их от кожуры.

Кроме того, врач напомнил, что сырые овощи способны содержать болезнетворные микроорганизмы, попавшие из почвы или компоста. По его словам, кратковременная термическая обработка помогает значительно снизить риск заражения, сохранив при этом большую часть полезных веществ.

Отдельное внимание специалист уделил хранению урожая. Он предупредил, что при неподходящей температуре на овощах и корнеплодах может развиваться плесень, выделяющая опасные для здоровья микотоксины. Для хранения Белоусов рекомендует использовать холодильник и регулярно проверять продукты на наличие признаков порчи.

Также врач подчеркнул, что даже экологически чистые овощи подходят не всем. При некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта отдельные продукты могут ухудшить самочувствие. Так, сырые томаты и лук способны усиливать симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, сырые свекла и морковь могут создавать дополнительную нагрузку при панкреатите, а капуста и редис нередко вызывают вздутие живота у людей, страдающих колитом.

По словам гастроэнтеролога, безопасность домашнего урожая зависит не только от способа его выращивания, но и от правильной обработки, хранения и индивидуальных особенностей здоровья человека.

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