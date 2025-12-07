РПЛ ушла в зимнюю спячку: «Краснодар» остался лидером, проблемные «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился 18-й тур, заключительный перед зимней паузой. Следующий тур стартует в последний день зимы, 28 февраля.

«Краснодар» мощно разобрался с ЦСКА

«Краснодар» сохранил лидерство в турнире, обыграв в главном матче тура ЦСКА (3:2). В эмоциональном матче счет открыл защитник Мойзес, еще в первом тайме лучший бомбардир «быков» Джон Кордоба сравнял, забив свой восьмой мяч в чемпионате.

Основные события развернулись после перерыва. Виктор Са вывел «Краснодар» вперед после розыгрыша углового. Армейский бразилец Мойзес кипел весь мяч и доигрался до второй желтой карточки на 68-й минуте. А уже через две минуты Жоау Батчи ударом из-за штрафной положил мяч впритирку со штангой.

«Краснодар» доминировал и, кажется, уже праздновал победу, когда в компенсированное время Матеус Алвес внес мяч в ворота после скидки Тамерлана Мусаева. Хозяева немедленно собрались, и Гаэтан Перрен едва не забил еще, угодив в штангу.

Ничья двух проблемных столичных команд

Фото: [ РПЛ ]

Календарь свел в заключительном туре первой части чемпионата «Спартак» и «Динамо», команды, занимающие места явно ниже предсезонных ожиданий. В ноябре «Спартак» уволил Деяна Станковича, а затем Валерий Карпин подал в отставку с поста главного тренера «Динамо». Таким образом, команды завершали осеннюю часть с временными тренерами — Вадимом Романовым и Роланом Гусевым.

Игра показала, что проблемы не сумели изжить ни «Спартак», ни «Динамо». В первом тайме лучше были красно-белые, во втором инициативу перехватили динамовцы.

Матч завершился вничью — 1:1. «Спартак» открыл счет на 19-й минуте: Пабло Солари легко обыграл Николаса Маричаля, прострелил, а Максим Осипенко замкнул в свои ворота. На 61-й минуте Иван Сергеев с близкого расстояния сравнял счет. «Динамо» может сетовать на невезение: два их гола были отменены ВАР из-за крохотных офсайдов.

«Зениту» помогло быстрое удаление у соперника

Фото: [ ФК «Зенит» ]

«Зенит» в матче с «Акроном» получил численное преимущество уже на 14-й минуте: прямую красную карточку получил Йонуц Неделчару, задевший по лицу Педро. Суровость наказания вызвала споры.

«Удаление абсурдное. Маленького роста человек подлезает под руку, локоть даже не согнут», — оценил эпизод нападающий «Акрона» Артем Дзюба.

В большинстве «Зенит» одержал достаточно уверенную победу. Еще в первом тайме в ворота «Акрона» прилетели два бразильских гола — от Жерсона и Луиса Энрике. Для приобретенного за €25 млн полузащитника Жерсона это первый мяч в РПЛ.

«Локомотив» и «Балтика» упрочили положение в группе лидеров

Фото: [ ФК «Сочи» ]

Самый результативный матч тура был сыгран в Сочи, где местная команда проиграла «Локомотиву» со счетом 2:4.

Четыре мяча были забиты уже в первом тайме: Алексей Батраков открыл счет, Мартин Крамарич сравнял, но «Локомотив» отметил дублем Александра Руденко. Во второй половине Дмитрий Воробьев с пенальти довел счет до крупного, но в концовке Франсуа Камано подсластил хозяевам пилюлю.

Батраков забил 11-й мяч в чемпионате и на каникулы уйдет в статусе лучшего бомбардира РПЛ.

«Балтика» уверенно разобралась с «Крыльями Советов». Брайан Хиль еще до середины первого тайма сделал дубль — гол с пенальти, гол с игры. Теперь в его активе 10 мячей, сальвадорец в гонке бомбардиров уступает только Батракову. Больше голов команды не забили, хотя преимущество хозяев оставалось значительным.

Другие матчи и турнирное положение

Фото: [ ФК «Пари НН» ]

Важную победу одержал «Пари НН» — в гостях над махачкалинским «Динамо» (1:0). Хозяева с 20-й минуты играли в меньшинстве после удаления Джемала Табидзе, а на 37-й минуте пропустили с пенальти от Хуана Боселли.

«Ростов» дома обыграл «Рубин» (2:0). Оба мяча были забиты во втором тайме — отличились Алексей Миронов (с пенальти) и Егор Голенков. После матча губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь объявил, что о продлении контракта с испанским тренером Джонатаном Альбой.

«Ахмат» добыл домашнюю победу над «Оренбургом» с минимальным счетом. Единственный мяч на 70-й минуте забил Эгаш Касинтура.

«Краснодар» остался лидером с 40 очками, «Зенит» теперь — на единоличном втором месте (39), «Локомотив» выбрался на третье (37). ЦСКА откатился на четвертую позицию (36), «Балтика» уверенно держится в пятерке (35).

«Спартак» вновь поотстал от лидеров (29), но уверенно опережает плотную группу команд из середины таблицы: «Рубин» (23), «Ахмат» (22), «Акрон», «Динамо» и «Ростов» (по 21). 17 очков у «Крыльев Советов», 15 — у махачкалинского «Динамо». «Пари НН» впервые выбрался из зоны прямого вылета (14), теперь там находятся «Оренбург» (12) и «Сочи» (9).