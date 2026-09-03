«Солнце тут ни при чем». Педиатр объяснила, что на самом деле влияет на самочувствие детей

Педиатр Ульяна Маркова в беседе с RT прокомментировала, как магнитные бури могут отражаться на самочувствие детей.

Она обратила внимание, что в отдельные дни родители отмечают у ребенка повышенную раздражительность, жалобы на головную боль и трудности с засыпанием. Однако, по ее словам, по этим проявлениям нельзя с уверенностью утверждать, что причиной недомогания стала именно геомагнитная активность.

Значительно чаще подобные симптомы связаны с недосыпом, переутомлением из-за школьных нагрузок, стрессом, длительным временем у экрана гаджетов или развивающимся заболеванием. Когда ребенок не выспался, устал или испытывает головную боль, ему объективно сложнее сосредоточиться на занятиях.

«Однако связывать снижение оценок непосредственно с солнечной активностью оснований нет. Причину головной боли у ребенка чаще стоит искать не в магнитных бурях, а в его режиме дня», — подчеркнула врач.

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