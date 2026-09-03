«Лесной гость у частного дома». Медвежонок в Охотском районе стал самостоятельным

Медвежонок, которого на днях заметили у частного дома в Охотском районе, уже достиг того возраста, когда способен жить без опеки матери.

В региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области пояснили, что поведение зверя свидетельствует о его полной самостоятельности – он покинул медведицу, сообщает astv.ru.

Местные жители переживали за судьбу малыша, однако специалисты успокоили: это естественный этап взросления. В ведомстве добавили, что свежих сведений о перемещениях медвежонка не поступало.

Ситуация остается на контроле у специалистов, которые при необходимости готовы оперативно вмешаться в рамках своих полномочий.

Ранее зоолог Кречмар сообщил, что медведи нападают от голода, так как они хищники.