«Накормить по-настоящему». Яровая предложила создать на производство рыбы для школьных столовых

Заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая в интервью информационной службе «Вести» предложила организовать на Камчатке производство продуктов детского питания из свежевыловленной рыбы для поставок в школы.

Парламентарий подчеркнула необходимость разработки региональных программ в каждом субъекте Федерации, особенно на Дальнем Востоке. Такие программы, по ее мнению, должны охватывать вопросы детского питания, организацию диспансеризации дошкольников и все аспекты, связанные с наблюдением за здоровьем детей.

«Если говорить об экономическом потенциале в соединении с детством, то в стратегии развития Дальнего Востока есть создание биотехнологического кластера. Я предлагаю именно на Дальнем Востоке, на моей родной Камчатке, создавать федерального уровня производство для детского питания из высококачественной, экологически чистой, свежевыловленной рыбы по рецептурам и технологиям, которые понравятся детям», — заявила Яровая.

Кроме того, вице-спикер Госдумы обратила внимание на закон о школьном питании, разработанный по инициативе «Единой России». Она отметила, что бесплатное горячее питание для учеников младших классов, предоставляемое с 2020 года, является действенной мерой поддержки семей и важным вкладом в сохранение здоровья подрастающего поколения.

Ранее диетолог Поляков заявила, что женщинам можно съедать 200–300 граммов рыбы в день.