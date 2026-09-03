«Новый максимум». Средняя зарплата в табачной отрасли в июне составила 255 тыс. рублей

В июне 2026 года самый высокий средний заработок среди всех сфер экономики зафиксирован в производстве табачных изделий. Там он составил 255 175 рублей в месяц. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает ТАСС .

Как следует из статистического отчета, специалисты табачной промышленности получали в среднем более 255 тыс. рублей. Этот показатель стал максимальным по итогам первого месяца лета

Ранее сообщалось о том, что за полгода реальные зарплаты россиян выросли на 6,5%.