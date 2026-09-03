«Социальный натяжной потолок». Уровень бедности в России может застыть на отметке 9,5 млн человек

В базовом сценарии уровень бедности в России по итогам 2027 года может составить 6–6,5%, что соответствует примерно 8,8–9,5 млн человек. Такой прогноз в интервью «Газете.Ru» озвучил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Оптимистичный сценарий предполагает снижение показателя до 5–5,5%, или 7,3–8 млн человек. Для этого необходимы устойчивый рост реальных доходов, индексация социальных выплат и дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда. При неблагоприятном развитии событий уровень бедности может вырасти до 7–7,5%. В таком случае доходы ниже установленной границы будут получать от 10,2 млн до 11 млн россиян. Такой сценарий возможен при ускорении инфляции, охлаждении рынка труда и отставании зарплат и пенсий от роста цен», — пояснил Селезнев.

По словам аналитика, определяющим фактором станет динамика реальных доходов населения — то, насколько рост заработных плат и пенсионных выплат сможет нивелировать инфляционное давление. Кроме того, значимое влияние окажут минимальный размер оплаты труда, ситуация на рынке занятости и адресные меры соцподдержки, в первую очередь единое пособие, уточнил Селезнев.

Эксперт добавил, что официальные статданные не в полной мере отражают реальное материальное положение граждан: миллионы россиян имеют доходы, лишь незначительно превышающие границу бедности, и могут оказаться за ней вследствие потери работы, болезни или нового витка роста цен.

Наиболее уязвимыми категориями, по заключению Селезнева, останутся многодетные и неполные семьи, работники с низким уровнем оплаты труда, жители сельских территорий и малых городов, а также пенсионеры с небольшим стажем и без дополнительных источников дохода.

Ранее сообщалось о том, что доля сбережений россиян снизилась с 10% до 4,4% за полгода.