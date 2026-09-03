Медведева рассказала, почему Тутберидзе не было на ее свадьбе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале объяснила, почему на ее свадьбе не было тренера Этери Тутберидзе.

29 августа Медведева и танцор Ильдар Гайнутдинов сыграли роскошную свадьбу. На торжестве присутствовало множество ВИП-гостей из мира спорта и шоу-бизнеса, но главного в жизни фигуристки тренера среди них не оказалось.

Медведева призналась, что стала получать в соцсетях упреки в том, что она не пригласила Тутберидзе.

«Ну как я могла не пригласить Этери Георгиевну? Какой-то один комментарий я увидела: «Вот, Жень, ты меня разочаровала, потому что ты не позвала Этери Георгиевну». Ну с чего вы взяли-то, что я ее не звала? Просто работа у человека есть, не смогла она, она была в другом городе, давала мастер-класс», — сказала Медведева.

Также спортсменка рассказала, что приглашала на свадьбу и Татьяну Тарасову, но заслуженный тренер СССР не смогла прийти по состоянию здоровья.

Ранее чемпионка России 2023 года Софья Акательева сообщила, что возобновила тренировки после травмы, из-за которой она пропустила минувший сезон.