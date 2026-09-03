«Пятой четверти не будет». Кравцов опроверг слухи об удлинении учебного года

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ТАСС заявил, что в российских школах не планируется ни удлинять учебный год, ни вводить дополнительную «пятую четверть».

«Оснований для увеличения учебного года или введения обязательной “пятой четверти” нет. Любые изменения в организации учебного процесса должны иметь обоснование и учитывать последствия», — пояснил он.

При этом Кравцов отметил, что федеральный календарный график устанавливает лишь общие ориентиры. Школы могут корректировать его с учетом региональных, этнокультурных особенностей, климата и других местных условий. Конкретный режим работы образовательных учреждений вправе отличаться, если это обоснованно и не противоречит установленным требованиям.

Ранее Минпросвещения сообщило о том, что уроки должны начинаться не ранее 8.00 и заканчиваться до 19.00.