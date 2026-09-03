Цена развода стала слишком высокой. В РПЦ предложили ввести брачный капитал

Русская православная церковь выступила с инициативой о введении денежной выплаты, приуроченной к длительности пребывания супругов в браке. Предлагается назвать ее «брачным капиталом» — по аналогии с уже существующим материнским капиталом. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, сообщает ТАСС .

«У нас есть материнский капитал, например, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью — нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Естественно, он может быть каким-то образом обусловлен — молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья», — приводит агентство слова священника.

По мнению Лукьянова, введение такого механизма могло бы способствовать сокращению числа разводов в стране. Представитель РПЦ подчеркнул, что государству следует создавать все возможные условия, чтобы создание семьи и статус семьянина становились экономически привлекательными для граждан.

Ранее в РПЦ заявили о недопустимости союзов между двумя близкородственными семьями.