«Бомба для сосудов». Врач предупредила о вреде соленых огурцов для сердца и почек

Соленые огурцы способны создавать повышенную нагрузку на сосуды и рекомендованы далеко не всем, сообщила в интервью РИА Новости доктор медицинских наук, профессор Пермского национального исследовательского политехнического университета Нина Вишневская.

Как пояснила специалист, в 100 граммах продукта содержится порядка 2,5 грамма соли. Данный компонент задерживает жидкость в организме, увеличивает объем циркулирующей крови и может провоцировать рост артериального давления. По этой причине соленые огурцы не советуют употреблять людям с гипертонической болезнью и пациентам пожилого возраста, а также при гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни и острых патологиях желудочно-кишечного тракта.

Беременным женщинам Вишневская рекомендует ограничивать потребление продукта из-за дополнительной нагрузки на почки. Остальным она советует съедать не более одной-двух штук в день.

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