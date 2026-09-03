«Кожа будто серая стала». Китаянки защищаются от офисного освещения масками и панамами

Как сообщает South China Morning Post, поводом для активного обсуждения в соцсетях стала история женщины, которая заметила потемнение кожи и повышенную утомляемость глаз уже через месяц работы в офисе. Другие пользовательницы отметили, что их лицо выглядит значительно свежее после возвращения из отпуска.

В попытке минимизировать негативное воздействие рабочей среды женщины устанавливают на столах миниатюрные зонты, носят головные уборы и защитные маски, а открытые участки кожи обрабатывают средствами с SPF-фильтрами. Дизайнер по освещению Йоки пояснила, что холодный голубоватый свет действительно помогает поддерживать бодрость в течение дня, однако сухой воздух, скопление пыли в системах вентиляции и повышенный уровень углекислого газа способны усиливать чувство усталости и вызывать раздражение кожи.

Специалисты связывают подобные симптомы с так называемым «синдромом больного здания» — термином, который Всемирная организация здравоохранения ввела в 1980-х годах. Пользователи соцсетей активно сравнивают свои фото утром и вечером, жалуясь на отечность, жирность волос и тусклый цвет лица. К этим проблемам добавляются последствия длительного сидения и привычка хмуриться, что также сказывается на внешнем виде.

Ранее сообщалось о том, что взаимный турпоток России и Китая достиг 3,3 млн.