«Посадка прошла в штатном режиме». Неисправный Sukhoi Superjet благополучно сел в Шереметьево
РИА Новости: севший в Шереметьево Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс из Волгоград
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Волгограда, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости.
«В 15.19 мск в Шереметьево аварийно сел Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс FV 6416 из Волгограда», — рассказал агентству представитель экстренных служб.
Детали технической неполадки на борту на данный момент не раскрываются.
По словам источника, посадка воздушного судна прошла в штатном режиме.
Ранее сообщалось о том, что самолет Corendon Airlines с 160 россиянами совершил аварийную посадку в Кайсери.