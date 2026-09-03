«Настройка под каждого». Минздрав изменит программу диспансеризации

Министерство здравоохранения РФ разработало проект обновленного порядка проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения. Об этом в беседе с ТАСС сообщила главный внештатный специалист ведомства по медицинской профилактике Любовь Дроздова.

«Предлагаемые изменения делают диспансеризацию более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска», — отметила она.

По словам Дроздовой, ключевая задача нововведений — повышение качества и эффективности профилактической работы с населением.

Ранее сообщалось о том, что сотрудникам положен оплачиваемый отгул при прохождении диспансеризации.