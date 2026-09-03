«Цифровой ошейник снят». Работник имеет право игнорировать звонки и сообщения в отпуске

Работник имеет полное право не отвечать на рабочие звонки, сообщения и письма в период отпуска. Об этом заявил юрист Дмитрий Хрулев.

По его словам, изучение рабочих чатов, согласование текущих задач и выполнение поручений фактически приравниваются к возвращению к исполнению трудовых обязанностей.

Работодатель вправе попытаться связаться с сотрудником, однако последний не обязан реагировать. Молчание в рабочем чате либо отказ от выполнения поручений во время отпуска не могут служить основанием для применения дисциплинарного взыскания.

Юрист также обратил внимание на то, что отказ выйти на работу из отпуска сам по себе не расценивается как нарушение трудовой дисциплины. Если присутствие сотрудника на рабочем месте действительно необходимо, работодатель обязан оформить официальный отзыв из отпуска. Данная процедура регламентирована статьей 125 Трудового кодекса РФ.

Неиспользованная часть отпуска в таком случае предоставляется позднее в удобное для работника время либо присоединяется к отпуску в следующем году.

При этом закон запрещает отзывать из отпуска беременных женщин и сотрудников, не достигших 18 лет. Для работников, занятых на вредных и опасных производствах, также действуют отдельные ограничения.

Ранее психолог Наумова сообщила о том, что отпуск не восстанавливает, если мозг остался в работе.