«Цена детского здоровья». Оплату больничных хотят продлить без лимита 60 дней

В Госдуме выступили с инициативой отменить действующие временные ограничения по оплате больничных листов для одиноких матерей, ухаживающих за заболевшими детьми.

Предлагается выплачивать пособие на протяжении всего периода лечения. Соответствующее обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой направил депутат Госдумы Леонид Слуцкий, текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

На сегодняшний день сроки оплаты больничного по уходу за ребенком строго регламентированы: для детей дошкольного возраста — не более 60 дней в году (90 дней — при отдельных заболеваниях), для школьников — не свыше 15 дней на один случай болезни и не более 45 дней суммарно за год.

«…Полагаем необходимым предусмотреть, что в случае ухода за больным ребенком пособие по временной нетрудоспособности должно выплачиваться за весь период лечения ребенка без применения ограничений по количеству календарных дней в календарном году», — говорится в документе.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье на поддержку молодых многодетных семей направили более ₽1,4 млрд.