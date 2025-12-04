Русские лыжи поехали: кто из россиян отберется на Олимпиаду, каких козней ждать от FIS

Теперь самая большая зимняя федерация (включает лыжные гонки, горнолыжный спорт, прыжки на лыжах с трамплина и двоеборье, фристайл и сноуборд) обязана допустить российских спортсменов, имеющих нейтральный статус.

Успех ведомства Дегтярева

Михаил Дегтярев объединил в своем лице посты министра спорта РФ и президента Олимпийского комитета России. Если министерские успехи Дегтярева оценить сложно — все затмила борьба с лимитом на легионеров в футболе, то достижения на посту главы ОКР очевидны. Его предшественник Станислав Поздняков ограничивался вялыми дежурными декларациями — Дегтярев же взялся за дело решительно, сразу заявив, что главной задачей будет постепенное, но полноценное возвращение российских спортсменов на международную арену.

Ранее уже удалось отбить в CAS саночников и бобслеистов со скелетонистами у международных федераций.

Для защиты интересов российских спортсменов ОКР привлек группу квалифицированных швейцарских юристов во главе с Клодом Рамони, которой давно работает с российской стороной и считается большим другом нашей страны.

Почему FIS не сопротивлялась в суде

Еще до того, как FIS приняла решение не допускать россиян, ходили разговоры, что в руководстве международной федерации многие настроены «пророссийски». Мировой лыжный спорт заметно поскучнел без топового российско-норвежского противостояния, организаторы последнего чемпионата мира оказались в больших убытках.

Фото: [ Александр Большунов/Федерация лыжных гонок России ]

Поэтому в FIS согласились на ускоренное рассмотрение апелляции в CAS, хотя могли потянуть время, и тогда уже ни о каком олимпийском отборе речи бы не шло. После решения организация заявила, что принимает решение суда и постарается максимально быстро рассмотреть заявки россиян на нейтральный статус.

FIS назвала срок рассмотрения заявок — от нескольких дней до максимум 30 дней. Понятно, чем раньше спортсмены смогут принять участие в квалификационных стартах, тем больше у них шансов набрать необходимые рейтинговые баллы и отобраться на Олимпиаду.

Остается только верить в искренность слов руководства FIS и надеяться, что с допусками отдельных спортсменов тянуть не будут. Один из сильнейших российских лыжников Савелий Коростелев сказал, что надеется на возможность стартовать уже на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, который пройдет на следующей неделе.

Правда, есть еще одна загвоздка. Не у всех российских спортсменов на данный момент есть визы, и некоторые страны с пещерной русофобией могут отказать им во въезде. FIS в своем заявлении специально оговорила, что не несет ответственности за подобные случаи.

Кто точно не поедет

В Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) сообщили, что подали на получение нейтрального статуса список, в который вошли все члены национальной команды. Всем его не дадут, это очевидно.

Фото: [ Сергей Ардашев, Александр Большунов, Савелий Коростелев/Федерация лыжных гонок России ]

Скорее всего, в нейтральном статусе откажут всем спортсменам, которые имеют отношение к армии или силовым структурам. То есть состоят в соответствующих спортивных обществах. Например, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов получает зарплату в ЦСКА, и его шансы получить нейтральный статус ничтожны.

Тренер Большунова Юрий Бородавко заявил, что в сборной более 90% спортсменов, которые состоят в ЦСКА или «Динамо». Так что по этому поводу отсекут еще ряд сильных спортсменов.

Вряд ли может рассчитывать на нейтральный статус олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Главный блогер-лыжник страны в соцсетях активно поддерживала СВО и троллила скандинавов.

Кто все-таки может поехать

Но у нескольких ведущих лыжников шансы получить нейтральный статус действительно велики. Речь, прежде всего, идет о молодых спортсменах. Выделим 22-летнего Савелия Коростелева, 27-летнего Сергея Ардашева, 20-летнюю Алину Пеклецову и 23-летнюю Дарью Непряеву.

Савелий Коростелев не успел попасть на Олимпиаду в Пекине, но в период изоляции стал одним из виднейших российских гонщиков, нередко выигрывая у самого Большунова. Нынешний сезон он начал ударно: выиграл десятку классикой на всероссийских соревнованиях, а на первом этапе Кубка России победил на пятнашке свободным стилем.

Сергей Ардашев на этапе в Кировске стал первым на 15 км классикой.

Фото: [ Олимпийский чемпион Александр Легков и Алина Пеклецова/Федерация лыжных гонок России ]

Алина Пеклецова ярко ворвалась в сезон и выиграла две гонки на этапе Кубка России. Причем ее отрыв от второго места в обоих случаях (10 км классикой, 10 км свободным стилем) был очень внушительным. Прямо сейчас — она лучшая лыжница страны.

Дарья Непряева стартовала не так убедительно — места в первой десятке, но ее потенциал хорошо известен. На весеннем чемпионате страны она собрала коллекцию из двух золотых, серебряной и бронзовой медалей.

Так что, даже лишившись ряда лидеров, сборная России вполне может ярко вернуться на международную арену.