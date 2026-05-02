«Спасся тогда на крыше»: история выжившего Константина Демидова в годовщину трагедии в Одессе

В Севастополе, в годовщину трагических событий, жители несут цветы к монументу «Одесса». Акция посвящена памяти погибших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. На возложение пришел один из тех, кому удалось выжить в той страшной трагедии — Константин Демидов, сообщил RT.

Мужчина рассказал корреспонденту, как именно ему удалось спастись. По словам мужчины, он провел то роковое время на крыше здания. По словам Константина Демидова, их оттуда вывел спецназ. Выживших поместили в следственный изолятор (СИЗО).

Позднее, как рассказал мужчина, здание взяли штурмом их же сторонники. Именно эти люди, по информации севастопольца, помогли ему организовать выезд с территории Украины. В итоге он оказался в безопасности.

«И каждый год я прихожу сюда», — приводит слова Демидова Telegram-канал RT.

Ранее официальный представитель МВД Захарова высказала мнение, что у трагедии в Одессе нет срока давности. Как развивались события в тот трагический майский день — в реконструкции интернет-издания «Подмосковье сегодня».