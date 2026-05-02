76‑летний москвич потерял 71 млн руб. из‑за мошенников, заманивших его в фейковый чат соседей

В Москве жертвой мошеннической схемы стал 76-летний пенсионер. Злоумышленники связались с ним через один из мессенджеров, пригласив в якобы общедомовой чат соседей, сообщила столичная прокуратура в канале МАХ. Сумма ущерба составила 71 млн руб.

По информации ведомства, пенсионер получил уведомление о грядущей замене домофона. Он сообщил в чате необходимое количество ключей, после чего отправил на указанный номер сообщение, которое, как он полагал, касалось реквизитов заявки на замену. Однако вслед за этим ему пришло пугающее уведомление: «все ваше имущество будет распродано».

«Мужчина направился в МФЦ и заблокировал сделки с недвижимостью. Однако ответил на поступивший звонок и поверил, что разговаривает с представителем правоохранительных органов», — отмечено в сообщении прокуратуры.

По данным ведомства, аферисты трижды, на протяжении месяца, передавали мужчине мобильные телефоны. Средства связи они предварительно клали в его почтовый ящик. Туда же злоумышленники положили поддельное «постановление о привлечении мужчины в качестве подозреваемого по уголовному делу», которое было изготовлено с помощью простого фоторедактора.

«Будучи полностью под контролем аферистов, пострадавший снимал со счетов в различных банках свои сбережения, отправлял фото денег и передавал их якобы сотрудникам силового ведомства, называвшим ему пароли», — говорится в канале МАХ прокуратуры г. Москвы.

Доверившись лже-куратору, действовавшему по телефону, пенсионер выполнил его указание: продал два принадлежащих ему автомобиля иностранного производства, отметили сотрудники прокуратуры. Все вырученные от продажи иномарок деньги мужчина также передал прибывшим курьерам.

«Общая сумма ущерба превысила 71 млн руб. Установление лиц, причастных к совершению мошеннических действий, на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что мошенники начали выдавать себя за сотрудников Мосэнергосбыта.