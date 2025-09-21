Русские вернулись: что говорят о победе Петросян на квалификационном турнире в Пекине

Российская фигуристка Аделия Петросян уверенно выиграла квалификационный турнир к Олимпийским играм 2026 года. В Пекине Петросян опередила двух чемпионок Европы, выступая после травмы и без тренера.

Как это было

Аделия отправилась в Китай без своего хореографа Даниила Глейхенгауза. Тренер спортсменки Этери Тутберидзе до Пекина добралась в качестве представителя сборной Грузии, но непосредственно руководить спортсменкой не могла.

Короткую программу Петросян выполняла в первой разминке из-за нулевого рейтинга. Традиционно судьи скупятся на оценки в начале соревнований. Аделия не стала рисковать с элементами ультра-си — главной задачей было завоевать олимпийскую лицензию, а для этого нужно было оказаться в топ-5.

За короткую программу Петросян получила 68,72 балла и долго ждала окончания соревнований. В итоге никто так и не смог превзойти результат россиянки. Чемпионки Европы 2023 и 2024 годов соответственно Анастасия Губанова из Грузии (68,08) и Луна Хендрикс из Бельгии (66,92) расположились следом.

Как лидер после короткой программы произвольную Петросян выполняла последней. Россиянка вновь справилась с нервами и еще больше нарастила свое преимущество. По сумме двух программ Петросян выиграла с результатом 209,63 балла, Губанова стала второй (206,23), Хендрикс осталась третьей (204,96). Также олимпийские лицензии завоевали Виктория Сафонова из Белоруссии (181,91) и китаянка Чжан Жуйян (179,76).

Фото: [ ISU ]

Бельгийке отдельный респект. После соревнований Хендрикс обнялась с Петросян, а на пресс-конференции, в которой нейтральные атлеты не участвовали, поздравила всех пятерых, отобравшихся на Олимпиаду.

Что говорят

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что не сомневался в Петросян. Он отметил, что фигуристка готова к победам и ментально, и технически.

«Лед тронулся. Россия сложно, тяжело, но возвращается на международную арену, сметая всех на своем пути. Голодные до международных стартов наши ребята отдаются на максимуме!» — сказала совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская.

«Аделия откатала потрясающе для себя – все четко исполнила. Не пошла на суперсложный контент, чем всегда отличаются девочки Этери Тутберидзе, видимо, пока еще не готова – травмы дают о себе знать. Думаю, к Олимпиаде она все восстановит и будет там самым главным претендентом на золотую медаль», — заявил известный тренер Александр Жулин.

«Аделия Петросян блестяще справилась с задачей и завоевала олимпийскую квоту в фигурном катании. Это отличный результат, подтверждающий ее высокий уровень, а также то, что наша школа фигурного катания остается одной из сильнейших в мире, несмотря на несправедливые ограничения против наших спортсменов», — поздравил спортсменку министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Что будет

Аделия Петросян завоевала именную лицензию, это значит, что на Олимпиаде именно она будет представлять Россию.

Последний чемпионат мира выиграла американка Алиса Лю с результатом 222,97. Пекинский результат Петросян принес бы ей только пятое место. Разумеется, к Играм россиянка добавит в свой контент элементы ультра-си, которыми она владеет.

Фото: [ Федерация фигурного катания на коньках России ]

На последнем чемпионате России Аделия выиграла с результатом 262,92 — это о многом говорит даже с поправкой на лояльность отечественных судей. На чемпионате в Омске, кстати, результат Лю превзошли также Дарья Садкова, Алина Горбачева и Софья Муравьева. Каждая из этих фигуристок могла бы претендовать на медали на Олимпийских играх, но лицензия у России будет пока только одна.