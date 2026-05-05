В Подмосковье провели ремонт искусственных неровностей на дорогах

На прошлой неделе специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных искусственных неровностей на шести региональных дорогах в пяти округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде, улице Федотовской в Воскресенске и Московском шоссе в Серпухове, улице Заводской в поселке городского типа Старый Городок Одинцовского округа. Кроме того, ремонт провели на улице Институтской в поселке городского типа Нахабино в Красногорске и на улице Центральной в поселке городского типа под Воскресенском.

В ведомстве уточнили, что такие искусственные неровности обустраивают на участках дорог, где необходимо «успокоить движение». В частности, они появляются у образовательных, медицинских, спортивных учреждений и других мест притяжения пешеходов.

