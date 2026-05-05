«События между распятием и воскресением»: Мэл Гибсон разбил продолжение «Страстей Христовых» на две части

Американский режиссер и актер Мэл Гибсон раскрыл детали своего нового проекта: он снял продолжение культового фильма «Страсти Христовы», который вышел в 2004 году и стал одним из самых кассовых религиозных фильмов в истории, пишет Super.ru. Теперь, спустя более чем 20 лет, зрители увидят вторую часть, а точнее — две части.

Картина будет разделена на две половины: первая появится в прокате в марте 2027 года, а вторая — в мае того же года.

По сюжету, продолжение расскажет о событиях, которые произошли между распятием и воскресением Иисуса Христа. Создатели обещают показать войну на небесах и сошествие в ад, что, без сомнения, сделает фильм еще более эпичным и, возможно, еще более спорным, чем первая часть.

Удивительно, но в сиквеле не будет ни Джеймса Кэвизела, который сыграл Иисуса в оригинале, ни Моники Беллуччи, исполнившей роль Девы Марии. Их заменили финский актер Яакко Охтонен и кубинская звезда Мариэла Гаррига. Почему Гибсон отказался от прежних исполнителей — не уточняется, но, судя по всему, режиссер решил полностью обновить актерский состав.

Напомним, что после оглушительного успеха «Страстей Христовых» (фильм собрал в прокате более $600 млн при бюджете всего в $30 млн) карьера Гибсона пошла под откос. В 2006 году он был арестован за вождение в нетрезвом виде и разразился антисемитской тирадой. В том же году СМИ обнародовали его женоненавистнические и расистские комментарии. С тех пор режиссер ведет крайне закрытый образ жизни и редко появляется на публике.

Тем не менее он не перестал работать: его фильм 2016 года «По соображениям совести» получил «Оскар» за лучший монтаж. И вот теперь Гибсон возвращается к самому, пожалуй, противоречивому проекту в своей карьере. Остается только гадать, сможет ли продолжение «Страстей Христовых» повторить успех первой части и не утонуть в новых скандалах.

