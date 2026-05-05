Подмосковным ИТ-специалистам предлагают принять участие в онлайн-соревновании по разработке программных решений

ИТ‐специалисты Подмосковья получили шанс проявить себя на масштабном профессиональном состязании: до 8 мая открыта регистрация на хакатон по разработке программного решения для ретейла. Мероприятие нацелено на поиск инновационных идей для торговой отрасли России. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

К участию приглашают профессионалов, чей опыт связан с машинным обучением, компьютерным зрением и MLOps. Хакатон станет отличной возможностью не только продемонстрировать свои компетенции, но и поработать над актуальной индустриальной задачей — созданием системы распознавания ценников. Внедрение такой технологии способно заметно повысить эффективность работы торговых точек по всей стране: сократить время на инвентаризацию, минимизировать ошибки при обновлении цен и оптимизировать рабочие процессы в магазинах.

Участники могут выбирать формат участия на свое усмотрение: собрать команду из 3–5 человек или выступить индивидуально. Гибкость условий распространяется и на техническую часть проекта — организаторы не накладывают ограничений на выбор языка программирования и инструментов разработки. Это дает участникам свободу экспериментировать с разными технологиями и предлагать нестандартные решения.

Особая ценность хакатона — в перспективах после завершения соревнования. Лучшие участники получат шанс попасть в кадровый резерв Lenta Tech, а авторы самых перспективных проектов смогут продолжить работу в составе команды компании. Узнать подробности можно на официальном сайте мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.