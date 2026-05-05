В Подмосковье стартовал сбор заявок на участие в конкурсе «Женщина – Герой 2026», он будет проходить на сайте женщина-герой.рф до 31 мая. Организаторами выступают Ассоциация ветеранов СВО Московской области, Министерство территориальной политики Московской области и Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Участниками конкурса могут стать совершеннолетние женщины-члены семей участников специальной военной операции, которые зарегистрированы на территории области.

«Мы проводим конкурс в областном масштабе второй год подряд. Этот проект, поддержанный нашим губернатором [Московской области Андреем Воробьевым], призван напомнить, что наши женщины остаются красивыми, сильными и уверенными в себе в любых, даже самых непростых обстоятельствах», – отметил инициатор конкурса, депутат Государственной Думы и сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергей Колунов.

По его словам, самая яркая и искренняя конкурсантка станет обладательницей титула «Женщина – Герой 2026». Финал проведут 7 сентября 2026 года, в Центральном академическом театре Российской Армии, победительницу определит жюри. В состав войдут деятели культуры, искусства, кино и телевидения, участники и герои СВО, женщины-лидеры общественного мнения, представители Госдумы и Правительства Московской области. Председателем жюри выступит заслуженный артист России «SHAMAN». Победители и участники конкурса получат ценные призы.

